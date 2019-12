Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kathleen Kennedy sulle responsabilità del finale

Per scoprire cosa ci attende da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dovremo attendere ancora una decina di giorni, ma nel frattempo Kathleen Kennedy ha svelato alcuni retroscena sullo sviluppo del finalissimo della Skywalker Saga.

Come già annunciato da tempo, infatti, Episodio IX firmerà la conclusione dell'intera storia inaugurata nel 1977 con Una Nuova speranza - che comunque continuerà ad essere esplorata tramite le serie in arrivo su Disney+, e a quanto pare l'epilogo è nato da un processo collettivo.

"Ad un certo punto delle riprese abbiamo avuto un'epifania. Dove tutti abbiamo detto chiaramente 'Sì, sembra la cosa giusta.' Sul come arrivare alla fine." ha detto la presidente della Lucasfilm parlando con Io9. "La cosa grandiosa del dialogo costante con J.J. [Abrams], Michelle, Chris [Terrio], e me è stato il fatto che ci conoscevamo tutti molto bene - Chris era l'unica persona che non conoscevamo troppo - ma c'è stato un dialogo davvero libero, fiducioso e onesto. Nessuno è stato troppo gentile [ridono]. Se pensavi che qualcosa non avesse senso. Se non riuscivi a seguire, se pensavi che qualcosa andasse troppo oltre il punto di vista di un fan, nessuno aveva paura di dirlo perché sapevamo quanto fosse importante fare le cose per bene. E non abbiamo lasciato perdere niente."

La Kennedy ha poi aggiunto: "Esatto, non avevamo paura di dire 'No, per me non va bene. Ecco qual è il mio problema. Questo non funziona.' Eravamo tutti molto onesti l'uno con l'altro perché ne capivamo l'importanza. E mi sento davvero fortunata di avere certe persone all'interno della Lucasfilm che conoscono molto, molto bene Star Wars. Conoscono Star Wars molto più a fondo di me. E credo abbiano collaborato con George per un lungo periodo. Fondamentalmente sanno che cosa era davvero importante per lui in termini di mitologia. Ed è molto importante poter contare anche su di loro."

Diretto da J.J. Abrams, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Per altre notizie su L'Ascesa di Skywalker: Colin Trevorrow ha negato le voci sulla sua versione di Episodio IX, mentre sono emersi in rete i primi dettagli sul personaggio di Dominic Monaghan.