Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Judy Dench doveva essere la creatrice del Falcon

Le numerose concept-art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rilasciate nel corso del tempo ci hanno svelato la presenza, nella versione iniziale del film, di alcune scene poi eliminate dalla cut arrivata sul grande schermo. Una di queste, in particolare, avrebbe probabilmente fatto la felicità dei fan di vecchia data.

Il concept artist Phil Saunders ci ha infatti svelato l'esistenza di una scena che prevedeva un incontro tra Rey e una donna anziana, nelle intenzioni della produzione interpretata da Judy Dench, che si sarebbe rivelata essere la creatrice del Millenium Falcon.

"In una prima versione dello script Rey incontrava il designer del Millenium Falcon per chiederle il pezzo di un hardware che avrebbe aiutato i nostri a fermare il Primo Ordine" ha spiegato Saunders parlando del film che, tra le altre cose, secondo Daisy Ridley avrebbe dovuto avere un finale diverso da quello poi visto al cinema.

"Judy Dench faceva parte della wishlist per il ruolo e sarebbe stata sicuramente fantastica" ha poi proseguito il concept artist. Vi sarebbe piaciuto questo approfondimento sul passato dell'iconica astronave di Han Solo? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, per quale motivo la scelta del pianeta Sith in Episodio IX sia ricaduta su Exegol e non su Moraband.