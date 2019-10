Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega non sa quando arriverà il nuovo trailer

Nonostante pochi giorni fa si fosse fatto riferimento all'agente di John Boyega in merito all'uscita del nuovo trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, pare che l'attore non ne abbia proprio idea.

Pochi giorni fa, infatti, l'agente dell'attore aveva dichiarato: "Il prossimo trailer è in uscita lunedì. È ufficiale", condividendo anche un'immagine promozionale del film con in sovraimpressione il logo del Monday Night Football. La cosa sembrava attendibile, in quanto in linea con le precedenti campagne di marketing usate per la trilogia del sequel dei film di Star Wars, in quanto sia Il Risveglio della Forza che Gli Ultimi Jedi erano stati pubblicizzati attraverso nuovi trailer o spot televisivi durante le trasmissioni del Monday Night Football.

Tuttavia, l'interprete di Finn nella nuova trilogia sequel di Star Wars ha menzionato la cosa attraverso un tweet sul suo account ufficiale, scrivendo: "Fan di Star Wars, non so quando uscirà il trailer e non ho fatto alcun annuncio al riguardo quindi aspettiamo solamente che lo studio lo diffonda".

Come suggerito da Boyega, quindi, non ci resta che attendere l'uscita del nuovo trailer ufficiale; nel frattempo possiamo ingannare l'attesa riguardando il precedente trailer mostrato alla D23.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedrà il ritorno di Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Rose Tico (Kelly Marie Tran), Kylo Ren (Adam Driver), General Hux (Domhnall Gleeson), Chewbacca (Joonas Suotamo), Maz Kanata (Lupita Nyong'o), Luke Skywalker (Mark Hamill), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) e il tenente Connix (Billie Lourd), con Carrie Fisher che tornerà come Leia Organa attraverso l'uso di filmati d'archivio.

Scritto e diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga principale, uscirà in Italia il 18 dicembre.