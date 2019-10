Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega mostra l'evoluzione di Finn

In attesa di vedere il trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega ha pubblicato una fan art che ripercorre l'evoluzione di Finn nei tre capitoli del nuovo corso della saga.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'immagine mostra quanto è cambiato il personaggio da Il Risveglio della Forza al capitolo finale della Saga degli Skywalker, passando per Gli Ultimi Jedi. Da stormtrooper a eroe della resistenza, quella di Finn è una delle storie più interessanti tra quelle introdotte da J.J. Abrams con Episodio VII e portate avanti da Rian Johnson.

Avendo diretto anche L'Ascesa di Skywalker, Abrams avrà dunque l'occasione di concludere l'arco narrativo del personaggio per come lo aveva pensato inizialmente. Il regista avrà inoltre il compito di mettere la parola fine sull'intera saga principale di Star Wars, che per il suo capitolo finale vedrà anche l'atteso ritorno dell'Imperatore Palpatine.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il 18 dicembre. Per vedere il trailer ufficiale dovremo molto probabilmente attendere la notte del 21 ottobre, questo lunedì, quando potrebbe andare in onda durante il Monday Night Football.

Boyega è stato recentemente ingaggiato da Netflix per fare da protagonista in They Cloned Tyrone, thriller che firmerà il debutto alla regia di Juel Taylor (Creed 2).