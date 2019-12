Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per John Boyega le liti tra i fan sono stupide

Il fandom di Star Wars non è noto per essere tra i più tranquilli: discussioni e litigi tra fazioni su questo o quell'altro aspetto della saga sono all'ordine del giorno, in particolar modo da quando J. J. Abrams diede il via alla trilogia che sta per concludersi con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Sin dai tempi di Episodio VII abbiamo infatti assistito a scontri (dialettici, s'intende) all'ultimo sangue tra chi lodava il lavoro compiuto da Abrams e chi invece ne diceva peste e corna, situazione acuitasi ulteriormente con l'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

L'attenzione dei fan si è concentrata in particolare sulla questione ship: tra chi vorrebbe vedere insieme Rey e Kylo Ren, chi tifa per la coppia Poe/Rey e chi crede che invece possa esserci del tenero tra Poe e Finn le teorie non mancano, così come gli scontri tra i sostenitori dell'una o dell'altra. Ma ha davvero senso tutto ciò?

Per John Boyega assolutamente no: l'attore crede che le ship siano parte del divertimento, ma anche che litigare per esse sia decisamente stupido. "Penso che Star Wars sia un'ottima occasione per allenare l'immaginazione e fantasticare sui vari personaggi nei modi che più riteniamo azzeccati. Ciò che non mi piace è il conflitto tra le ship, credo sia la cosa più stupida del mondo. Questo è Star Wars, è un grande universo. Qualcuno può sostenere la Reylo, altri possono volere Finn e Poe insieme, altri ancora possono pensare a Rey e Poe. Divertiamoci, è Star Wars!" ha spiegato Boyega.

Nell'ultima clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, intanto, abbiamo ascoltato anche la voce di Darth Vader.