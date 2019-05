Star Wars: L'ascesa di Skywalker, John Boyega condivide una nuova immagine con Finn

Mentre gli ultimi rumor su Star Wars: L'ascesa di Skywalker parrebbero rivelare l'identità dei genitori di Ray, l'interprete di Finn (John Boyega) ha condiviso in queste ultime ore una nuova immagine del film diretto da J.J. Abrams, sottolineando brevemente l'importanza del percorso evolutivo del personaggio.

L'immagine è molto simile a quella diffusa online in esclusiva da Vanity Fair, anche se decisamente meno d'impatto. Vediamo infatti Finn cavalcare questa sorta di cavallo-cinghiale insieme a una delle new entry del film, Naomi Ackie, che interpreta invece Jannah, ragazza selvaggia e misteriosa che aiuterà i nostri eroi nella loro ultima missione.



Postando l'immagine via social, Boyega ha scritto: "L'inserviente ha lavorato bene", riferendosi agli inizi della sua avventura, ancora prima di vederlo con la tuta da Stormtrooper ne Il risveglio della Forza, quando era un signor nessuno e lavorava nei "servizi igenico-sanitari" del Primo Ordine. Una fan ha commentato la foto, concordando con l'attore, che ha risposto: "Davvero! Ogni eroe ha la sua storia".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker concluderà l'intera saga della Famiglia titolare e vedrà nel cast il ritorno di Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Billy Dee Williams e anche di Ian McDiarmid, che tornerà a vestire i panni dell'Imperatore Palpatine.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 18 dicembre 2019.