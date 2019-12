Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, John Boyega: 'Con Oscar Isaac scattò subito l'intesa'

Che piaccia o no questa nuova trilogia di Star Wars una cosa è certa: l'intero cast ha dimostrato, e sta continuando a dimostrare in vista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, di aver subito fatto squadra creando un ambiente rilassato e positivo in cui cercare di dare sempre il meglio di sé.

Ovvio, però, che ognuno abbia le proprie preferenze riguardo ai compagni con cui lavorare: a una domanda postagli sull'argomento, ad esempio, John Boyega non si è tirato indietro ed ha immediatamente fatto il nome del collega con cui ha trovato l'intesa più solida.

"Oscar [Isaac], sicuramente con Oscar praticamente sin dai provini. Scattò immediatamente la chimica tra di noi" ha spiegato l'attore, per la gioia di tutti i fan di Star Wars che, tra Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi, hanno amato la bromance tra Finn e Poe al punto tale da sperare che tra i due nasca qualcosa in più della semplice amicizia (con buona pace della povera Rose).

Cresce l'attesa e crescono le aspettative per l'esordio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che è atteso a bissare lo straordinario successo al botteghino di Episodio VIII. Il regista J. J. Abrams, intanto, ha confermato di aver chiuso con il franchise dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.