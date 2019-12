Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams sul rapporto tra Rey e Kylo Ren

Il rapporto tra due personaggi principali di questa trilogia sequel di Star Wars come Rey e Kylo Ren, interpretati da Daisy Ridley e Adam Driver, è al centro anche di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il regista del film, J.J. Abrams, si è soffermato sul chiacchierato e discusso rapporto tra i due personaggi, spiegando il suo punto di vista.

Se non avete ancora visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non proseguite nella lettura della news per evitare d'imbattervi in qualche spoiler.

Dopo aver trionfato contro Palpatine, l'incontro finale tra i due personaggi è stato davvero elettrizzante per i fan.

Quando Ben Solo decide di curare Rey e i due si guardano negli occhi. Ma il bacio svanisce tutte quelle vibrazioni d'amore che sembravano esserci un attimo prima. Rey al termine del film prende il cognome Skywalker, per molti la conferma di una sorta d'unione simbolica tra i due personaggi.



A complicare ulteriormente le cose ci si mette J.J. Abrams, che risponde al commento di un fan su Twitter:"C'è tanto di fratello e sorella tra Rey e Kylo quanto di romantico. Quindi non sono quel genere di cose sessuali e romantiche; è più come se fossero semplicemente legati insieme in questo pazzo modo spirituale. Ancora una volta, mi sentivo romantico".

"Si tratta di qualcosa come quando ascolti la prima volta il tema musicale di John Williams su Luke Skywalker. Era un tema romantico per Luke e Leia".

Le dichiarazioni di Abrams non hanno fatto altro che confondere ulteriormente le idee ai fan, e spento un po' l'entusiasmo di quegli spettatori che facevano il tifo per un amore tra Kylo e Rey.

