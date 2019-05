Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams parla di Palpatine, del titolo e di Rey

Dopo la pubblicazione del trailer italiano di Star Wars IX, il regista J.J. Abrams è tornato a parlare dell'atteso nuovo ed ultimo capitolo della saga degli Skywalker, rivelando alcune informazioni sui contenuti del film.

Come sappiamo durante la scorsa Star Wars Celebration Ian McDiarmid, interprete dell'Imperatore Palpatine, è salito sul palco per confermare che l'iconico villain della saga tornerà in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

A questo proposito, Abrams ha rivelato: "È incredibile che la cosa sia rimasta una sorpresa. La reazione che le persone hanno avuto in quel momento mi ha fatto solo venir voglia di ringraziare tutti quelli che in questi mesi avrebbero potuto raccontarlo, twittare indizi o postare informazioni, e che invece hanno scelto di non farlo. È stato divertente tanto quanto lo è stato lavorare con lui."

Per quanto riguarda il significato del titolo, il regista ha spiegato: "Quando abbiamo reso noto il titolo avevamo appena guardato il film e ci siamo chiesti: 'Cosa vogliamo dire?' A mio avviso, il titolo riesce a rispecchiare molto bene quello che è il film in sè."

Infine, Abrams ha lasciato rilasciato qualche indizio su cosa dovremmo aspettarci da Rey in L'Ascesa di Skywalker dopo che The Last Jedi ha chiarito che è più potente di quanto chiunque potesse immaginare. "Ci sono alcune cose straordinarie che il personaggio e Daisy [Ridley] ha fatto in questo film. Ci sono alcune cose nuove che vedrete, ma di più non posso dire."

Per altre informazioni sul nuovo progetto della Lucasfilm, vi rimandiamo ad recente concept art di Star Wars IX, focalizzato su Kylo Ren.