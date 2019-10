Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams parla di Kylo Ren e del suo elmo riparato

Nel corso della lunga intervista concessa a Empire Magazine, J.J. Abrams ha affrontato molti argomenti che riguardano la trama e gli sviluppi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo film della saga lucasiana che approderà nelle sale a dicembre.

Dopo aver spiegato, infatti, il motivo del ritorno di Palpatine nella saga, Abrams ha fatto riferimento ai motivi dietro la riparazione dell'elmo da parte di Kylo Ren, se vogliamo il vero protagonista di questa nuova e discussa trilogia sequel. Come ricorderete, Kylo Ren ne Gli Ultimi Jedi, in seguito a un duro confronto con Snoke, aveva fracassato, distruggendolo, il suo elmo che fin da Il Risveglio della Forza lo caratterizzava nell'immagine.

Come invece abbiamo potuto notare dai primi trailer di L'Ascesa di Skywalker, l'elmo è tornato sul capo di Kylo Ren in una versione decisamente "riparata". Proprio su questo aspetto si è concentrato il regista e co-sceneggiatore nell'intervista: "Averlo mascherato, ma anche fratturato, è qualcosa di veramente intenzionale. E' come quel processo antico giapponese dove si prendono i cocci di ceramica per ripararli e rimetterli insieme, di come le ferite in un certo senso definiscono la bellezza del pezzo unico, tanto quanto lo fosse l'originale. Viste le ferite di Ren, la maschera diventa una rappresentazione visiva di quelle ferite. Qualcosa che possa raccontare la sua storia. La sua maschera in definitiva non lo nasconde ma mostra la sua natura".

Anche dalle recenti parole di Chris Terrio, sappiamo che Kylo Ren sarà centrale nell'economia della narrazione, così come la sua relazione complicata con Rey che in quest'ultimo film della saga verrà ancor più approfondita, continuando sulla scia del precedente film di Rian Johnson: "Alcune delle scene più interessanti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi riguardavano le conversazioni tra Kylo Ren e Rey. Abbiamo cercato di riprendere quella relazione complicata che è sotto i nostri occhi fin dalla scena del primo interrogatorio in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Quando Kylo Ren si toglie l'elmo c'è questa sensazione che lui sia nudo di fronte a lei, una relazione che non ha con nessun altro personaggio. Rian [Johnson] ha sviluppato questa sensazione in modi affascinanti e noi abbiamo avuto l'occasione di spingerci ancora più in profondità".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Sembra ormai solo questione di tempo l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale, che potrebbe arrivare questo ottobre in linea con i due capitoli precedenti.