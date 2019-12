Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams non vede i fan come degli avversari

Dopo tutte le critiche che hanno inondato la produzione degli ultimi tre film di Star Wars a partire da Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams, lo stesso regista ha chiarito che per lui il dibattito con i fan non è affatto una cosa negativa.

Ospite della trasmissione Popcorn di Peter Travers, Abrams ha parlato delle pesanti critiche rivolte a Star Wars: Gli Ultimi Jedi che ancora continuano nonostante siano trascorsi due anni dalla sua uscita nelle sale e di come queste critiche si siano rinnovate fin dall'annuncio della nuova trilogia di Star Wars, iniziata proprio da lui nel 2015 con Il Risveglio della Forza. Nonostante il carattere divisivo di queste critiche, Abams non crede che il dibattito sia una cosa negativa, anzi.

"Non possiamo guardare ai fan di Star Wars come a degli avversari. Sono pieni di passione, e di sicuro possono essere critici, ma il fatto è che a loro importa molto e io, da fan di Star Wars a mia volta, capisco questo amore per la saga. Quindi, mi sento fortunato di essere coinvolto in qualcosa che importa così tanto per così tante persone".

Quando gli viene chiesto se starà lontano dalle discussioni online e sui social circa il film, Abrams è molto diplomatico: "Ecco cosa penso: ogni volta che leggo qualcosa dove qualcuno è poco elegante - che è un modo gentile per dire brutale - credo sempre che abbiano un punto di vista. E quando leggo qualcuno scrivere: 'Oh è il più grande di tutti', io rispondo tra me: 'Non sanno di cosa stanno parlando". Sento di empatizzare maggiormente con quelli che hanno qualcosa di negativo da dire. Non dico che sia piacevole leggere i commenti negativi, ma io credo che il dibattito non sia mai una cosa negativa e certamente alcuni di questi si trovano online".

In merito alla conclusione della saga, Abrams aveva già accennato all'idea di tornare a qualcosa che aveva pensato all'epoca di Il Risveglio della Forza: "Ho sempre saputo, quando stavamo facendo l'episodio VII, che c'erano alcune cose che sentivo di voler fare, per me. All'epoca non potevo sapere che avrei fatto questo film, pensavo che l'ultimo capitolo della trilogia lo avrei visto semplicemente da fan. E poi Kathleen Kennedy mi chiamò e disse: 'Vuoi tornare?' Una delle motivazioni che mi hanno spinto a dire sì è stata la possibilità di fare alcune cose che avevo immaginato".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nelle sale italiane tra due giorni soltanto, il 18 dicembre 2019. Nell'attesa potete recuperare la scena esclusiva di Fortnite sul film.