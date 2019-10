Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams sui motivi del ritorno di Palpatine

Uno dei momenti più sconvolgenti del teaser trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato scoprire che l'Imperatore Palpatine farà il suo ritorno nel film, ma in che modo egli è sopravvissuto non è dato saperlo.

Come sapranno tutti gli appassionati della saga, Palpatine trova la morte per mano di Darth Vader alla fine de Il ritorno dello Jedi, nel momento in cui l'ex Anakin Skywalker ritrova un momento di lucidità per redimersi e salvare il figlio Luke da morte certa. Il primo teaser trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha rivelato che Palpatine in realtà è ancora tra noi e potrebbe aver controllato le azioni dei personaggi nei primi due film della nuova trilogia sequel.

Interrogato da Empire Magazine sulla scelta di riportare nella saga il personaggio oscuro, J.J. Abrams ha dichiarato: "Alcune persone pensano che non dovremmo rivisitare l’idea di Palpatine, e lo capisco perfettamente. Ma se stai guardando questi nove film come un’unica storia, non conosco molti libri in cui gli ultimi capitoli non abbiano nulla a che fare con quelli che sono venuti prima. Se guardi i primi otto film, tutte le situazioni che portano a quello che stiamo facendo in Episodio IX sono lì in bella vista".

Abrams quindi si schiera a favore di questa decisione giustificandola come una scelta di coerenza narrativa, volta a giustificare non solo il percorso di questa nuova trilogia sequel ma anche per chiudere nel modo più coerente una saga cinematografica composta da ben nove episodi.

Un altro nodo fondamentale del film in arrivo in sala sarà la relazione complicata tra Rey e Kylo Ren che continuerà a svilupparsi, secondo le ultime dichiarazioni del co-sceneggiatore Chris Terrio.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Sembra ormai solo questione di tempo l'arrivo di un nuovo trailer ufficiale, che potrebbe arrivare questo ottobre in linea con i due capitoli precedenti.