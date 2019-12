Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams boccia senza riserve la teoria su Rey e Kylo

La campagna promozionale intorno a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sta raggiungendo il suo apice, così il regista J.J. Abrams sta concedendo sempre più interviste nelle quali discute ampiamente del film e delle idee dei fan, alcune decisamente bizzarre e divertenti per lui.

Una delle teorie più diffuse tra i fan di Star Wars è quella che vorrebbe l'instaurazione prossima di una relazione sentimentale tra Rey e Kylo Ren, visto lo stretto collegamento tramite la Forza che i due personaggi hanno approfondito nel corso di Gli Ultimi Jedi. Ma ha bocciare categoricamente la teoria ci ha pensato direttamente Abrams, il quale ha precisato che la relazione che lega i due personaggi è "tutt'altro che romantica".

Nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair, il regista ha dichiarato: "Entrambi operano dai lati opposti delle rispettive parti, e questo per definizione. Quindi la dicotomia tra questi due personaggi è proprio la parte più interessante per me". Il destino che lega quindi a stretto contatto sia Rey che Kylo Ren nei film, "non è qualcosa che abbiamo incorporato".

Nelle ultime ore sono stati diffusi diversi spot televisivi con particolari scene inedite, alcune mostrano l'inizio della battaglia finale, altre tornano a far parlare l'Imperatore Palpatine, di ritorno nel film dopo la sua "presunta" sconfitta e morte ne Il Ritorno dello Jedi.

I piani di Darth Sidious/Imperatore Palpatine sono comunque ancora un mistero, e chissà che non riguardino anche la stessa Rey, la cui versione 'dark' vista nel trailer ha destato non poca curiosità proprio in relazione a possibili dinamiche che coinvolgano anche Palpatine. Ciò che è certo è che l'Imperatore, oltre ad essere un potentissimo maestro Sith, è anche e forse soprattutto un fine uomo politico: non abbiamo dubbi, dunque, sul fatto che tutti questi anni di attesa siano stati funzionali alla messa a punto di un piano che tra poche settimane potremo finalmente scoprire.

Non ci resta che attendere con impazienza il 18 dicembre prossimo, quando Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane.