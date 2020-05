Star Wars - L'Ascesa di Skywalker, l'interprete di Jannah sperava in risvolti romantici

Naomi Ackie in L'Ascesa di Skywalker interpreta un nuovo personaggio, Jannah, e l'attrice ha confessato che avrebbe voluto maggior spazio per approfondire un possibile risvolto romantico con Finn, interpretato da John Boyega. Un risvolto che potrebbe esser sostenuto anche dai fan, che hanno notato una certa chimica tra Finn e Jannah.

"Ricordo che eravamo sul set e cercavamo di convincere il regista J.J. Abrams a farci fare cose più romanticamente cariche sul set e naturalmente non funzionava per la storia ma eravamo tipo 'Oh, mio Dio', la chimica era così buona che volevamo solo giocarci di più. Ci siamo divertiti così tanto. I miei giorni migliori sul set sono stati con John, è stato bello ci sarebbe potuto essere qualcosa lì. Ma poi, oh mio Dio, è Finn con tre interessi amorosi. Sono un sacco di donne".



Tuttavia Naomi Ackie ha compreso che una storia d'amore tra Finn e Jannah non si sarebbe adattata al contesto generale della narrazione:"J.J. è comunque super collaborativo, quindi ci siamo messi in riga qua e là e ci ha trasmesso molta energia perché le loro storie sono interconnesse e lo scoprono e quindi tutto quello che abbiamo fatto dopo sembrava avere quella chimica e quell'energia".

In questo periodo i fan hanno lanciato una petizione per rilasciare le scene inedite di Star Wars - L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia sequel.

Nel frattempo il romanzo di L'Ascesa di Skywalker svela un dettaglio inedito su Palpatine, uno dei personaggi iconici del franchise creato nel 1977 da George Lucas.