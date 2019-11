Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ci sarà un momento intenso tra Luke e C-3PO?

Dopo le immagini piuttosto ambigue riservate al destino di C-3PO nell'ultimo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, qualche indizio avrebbe portato un fan a ipotizzare su Reddit un intenso momento tra il droide protocollare e Luke Skywalker nell'atteso ultimo film della saga.

Il riferimento principale sarebbe la nuova biografia di Anthony Daniels, che rivelerebbe non solo i suoi pensieri sulla saga in generale, come il malcontento avuto sui set dei film della trilogia prequel, dove l'attore lamentava una distanza considerevole tra lui e George Lucas e che spesso sul set aveva a che fare solo con i produttori, dato che Lucas stesso era spesso alterato o terribilmente impegnato. Nel libro ci sarebbe un passaggio che parla di L'Ascesa di Skywalker in cui si fa riferimento a una degna attenzione al suo personaggio e al fatto di concedere una chiusura chiara anche al Luke Skywalker di Mark Hamill. Quest'ultimo passaggio perché secondo alcuni non è ritenuto credibile che Luke abbia gettato la spugna dopo un solo errore di valutazione nel corso della sua vita, ovvero il suo fallimento con Kylo Ren. Lo stesso Hamill alla domanda precisa aveva commentato: "Quando anch'io lo capirò ve lo farò sapere".

"Avevo anche detto a Rian Johnson che Luke era il personaggio più ottimista di tutti e adesso lo ritrovo depresso, miserabile e con una vita da eremita scorbutico", spiegò Hamill come reazione allo script del regista di Gli Ultimi Jedi. "Non credevo che uno Jedi potesse mai mollare. Se anche avesse commesso un errore penso avrebbe raddoppiato i suoi sforzi per fare la cosa giusta, non importa quanto fosse grave l'errore".

Nella teoria del fan di Reddit non viene specificato se questa scena tra i due personaggi è avvenuta durante le riprese del film di J.J. Abrams o se si tratta di una sorta di pacificazione dei due attori nei confronti dei rispettivi personaggi. Non ci resta che attendere l'uscita di L'Ascesa di Skywalker nelle sale, il prossimo 18 dicembre 2019.

Negli ultimi giorni Greg Grunberg ha anticipato un grosso annuncio in merito al film, mentre potrebbe avvenire il tanto atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.