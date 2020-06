Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un inquietante Palpatine nei primi concept art

Un nuovo concept art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci rivela il look iniziale dell'Imperatore Palpatine come era nelle fasi preliminari della produzione dell'ultimo capitolo della saga, arrivato al cinema lo scorso dicembre e che ha messo la parola fine sulla storia degli Skywalker concepita da George Lucas nel 1977.

A condividere quello che è uno schizzo iniziale del look del personaggio è Kevin Jenkins, che insieme all'immagine ha scritto sui social: "Proprio all'inizio della produzione, stavo sviluppando per conto mio il design per il ritorno di Palpatine. Data la segretezza che circondava la cosa all'epoca ero stato bloccato nel mio oscuro ufficio lontano da tutti e da tutto, uscendo solo una volta a settimana per sottoporre il mio lavoro a J.J. Questo schizzo a matita in particolare proviene dalla prima fase di lavoro per Star Wars".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stato un capitolo molto amato della saga, soprattutto per quanto riguarda la reazione dei fan ad alcuni passaggi salienti, su tutti proprio il ritorno dell'Imperatore Palpatine. Il film presenta alcuni aspetti controversi, in particolare per molti fan è stato difficile accettare il ritorno di Palpatine, dopo la sua apparente morte in Il Ritorno dello Jedi. L'Episodio IX, infatti, ha rivelato che l'Imperatore Palpatine è in realtà sopravvissuto, entrando in possesso di un corpo clone, ed è rimasto nell'ombra a muovere i fili del Primo Ordine.

In seguito all'uscita del film, sono state sviluppate diverse teorie sul ritorno, suggerite anche dal romanzo ufficiale del film scritto da Rae Carson. Su tutte quella secondo cui Darth Sidious aveva intenzione di trasferire la sua essenza nel corpo di Anakin, e che in seguito avesse adottato l'idea della clonazione come "piano B". Nei libri si fa cenno anche alla vera storia di Exegol.