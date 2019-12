Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Ian McDiarmid ha la riposta perfetta per un suo meme

Come noto, una delle rivelazioni più sorprendenti del primo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, titolo a parte, è stata quella del ritorno di Ian McDiarmid nel ruolo dell'Imperatore Palpatine/Darth Sidious. Ovviamente si sono riprodotti sui social una valanga di meme al riguardo.

A uno di questi, McDiarmid ha persino risposto direttamente. Si tratta di quello realizzato ai danni dell'allenatore dei New England Patriots Bill Belichick che viene accusato di ridere perfino meno dell'Imperatore Palpatine, il quale qualche sorriso lo ha regalato fin dalla sua prima comparsa in carne e ossa ne Il Ritorno dello Jedi: "Persino l'Imperatore ride più di Belichick", si legge nella didascalia che accompagna il meme.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, McDiarmid ha commentato il suddetto meme quando gli è stato chiesto un parere: "Mi sembra una buona rappresentazione, ma dovrebbe vestirsi di nero. Questa è l'unica critica che mi sento di avanzare".

Come sappiamo, il ritorno di Palpatine nella saga è stata una sorpresa perfino per McDiarmid che non si aspettava certo di essere richiamato: "È stata una sorpresa totale, quando all'incirca un anno fa ho ricevuto un'email da J.J. Abrams dove mi chiedeva se ci fosse un buon momento per chiamarmi e dove avrebbe dovuto farlo. Ho subito risposto via email dicendo che quello era il momento migliore per farlo e sul mio numero di telefono. Mi ha chiamato immediatamente annunciandomi senza troppi giri di parole l'idea di riportare Palpatine in Star Wars, chiedendomi cosa ne pensassi, se mi piacesse questa idea. Mi sono controllato quanto più possibile e ho detto entusiasta che mi sembra davvero un'idea grandiosa. In quel momento ho realizzato che la mia voce si era fatta più acuta. Ho pensato che non mi avrebbe mai dato il ruolo se avessi recitato così, allora ho subito aggiunto con voce naturale 'beh, è meraviglioso'".

J.J. Abrams ha poi motivato questo richiamo all'attore stesso: "Al che Abrams mi ha spiegato che volevano riportarlo indietro perché secondo loro sarebbe stato fantastico chiudere questi nove episodi in modo vicino al Lato Oscuro per come era stato pensato alle origini. E così è iniziato quest'ultimo viaggio di Palpatine".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è da oggi in tutte le sale italiane e su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.