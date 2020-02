Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Harrison Ford rompe il silenzio sul film

In una recente intervista Harrison Ford, leggendario interprete di Han Solo nella Saga degli Skywalker, ha parlato per la prima volta di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il nuovo film scritto e diretto da JJ Abrams.

L'occasione si è presentata durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, dove l'attore si è lasciato andare ad una serie di commenti spoiler sul film: chiaramente vi invitiamo a non proseguire nella lettura qualora foste ancora a digiuno dell'opera.

Han Solo infatti compare a sorpresa in Star Wars: The Rise of Skywalker, idea nata da JJ Abrams: ma come ha fatto il regista a convincere Ford - notoriamente molto distaccato dalla saga e dal personaggio - a tornare anche per l'ultimo episodio?

"Al tempo di Episodio VII ho pensato che la sua utilità fosse stata esaurita, dissanguata ed era ... beh, ero disposto a morire per la causa. La cosa avrebbe portato un po' di gravitas. Ma nessuna buona azione rimane impunita" ha scherzato la star. "J.J. ha detto: 'Questa è una buona idea. Io, J.J., ho deciso che questa è una buona idea e vorrei che tu lo facessi'".

Guardate il divertente siparietto in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai commenti di Rian Johnson su The Rise of Skywalker e al trailer di Il Richiamo della Foresta, il nuovo film con Harrison Ford in uscita prossimamente.