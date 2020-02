Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Harrison Ford non sa cosa sia un fantasma della Forza

Di aspetti controversi sui quali si discuterà probabilmente per anni ancora a venire è pieno Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e in generale tutta la trilogia sequel. Fa un certo effetto, però, scoprire che certe cose siano poco chiare addirittura agli attori stessi!

Andiamo con ordine: ricorderete sicuramente tutti il momento in cui, dopo l'ultimo scontro tra Kylo Ren e Rey, il caro Han Solo ha fatto la sua ultima comparsa sotto forma di fantasma (?) nel tentativo, fortunatamente riuscito, di allontanare definitivamente il figlio dal Lato Oscuro.

Ebbene, la natura di quell'apparizione è sempre stata poco chiara: allucinazione/ricordo di Ben, fantasma della Forza o cosa? La risposta, a quanto pare, sfugge anche ai protagonisti stessi. Interrogato sulla questione, infatti, Harrison Ford ha ammesso non solo di non saper rispondere alla domanda, ma addirittura di non avere idea di cosa sia un fantasma della Forza!

"Un fantasma della Forza? Non so cosa sia un fantasma della Forza. Non ditelo a nessuno. Non ho nessun'idea chiara di cosa sia un fantasma della Forza. E non m'interessa!" ha ammesso Ford. Come dargli torto, d'altronde: i misteri della Forza sono appannaggio dei cavalieri Jedi, e il buon Han con l'Ordine ha ben poco da spartire (se non un amico fraterno e una compagna di vita, naturalmente).

Sempre Ford dichiarò recentemente di esser stato sorpreso dal ritorno di Han in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; pare, intanto, che sia stata leakata la sceneggiatura originale dello Star Wars di Colin Trevorrow.