Star Wars: L'Ascesa di Skywalker getta le basi per un nuovo spin-off?

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è conclusa definitivamente la saga principale di Guerre Stellari iniziata più di quarant'anni fa, ma ciò non esclude che alcuni dei suoi personaggi possano essere ripresi in futuro come protagonisti di un eventuale spin-off.

Come sappiamo, infatti, nonostante la Skywalker Saga sia giunta al suo epilogo la Lucasfilm sta preparando diverse serie targate Disney+ ambientate tra gli eventi di Episodio I e Episodio IX: dopo The Mandalorian, sarà il turno degli show dedicati a Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi.

In attesa di conoscere i prossimi progetti Star Wars/Disney+ di cui Bob Iger ha anticipato l'arrivo - secondo alcuni rumor non confermati lo studio sarebbe al lavoro su una serie con protagonista Doctor Aphra - un possibile indizio ci viene fornito da uno dei momenti finali del film J.J. Abrams.

La scena in questione riguarda Lando Calrissian e Jannah, l'ex stormtrooper del Primo Ordine che Finn e compagni incontrano mentre vanno alla ricerca del puntatore Sith: dopo la vittoria dei ribelli, mentre tutt'intorno si festeggia, un dialogo tra i due lascia intendere che i due si imbarcheranno in un viaggio per scoprire la origini Jannah, che per quanto ne sappiamo potrebbe addirittura essere la figlia perduta di Lando.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie con protagonista Jannah? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.