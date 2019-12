Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, George Lucas non aveva preparato il ritorno di Palpatine

Anticipato dalla recente (e un po' spoilerosa) clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il ritorno dell'Imperatore rimane uno dei dubbi più grandi sulla trama del film a ormai pochi giorni dal suo arrivo nelle sale.

A vestire i panni del Signore Oscuro dei Sith sarà nuovamente Ian McDiarmid, apparso a sorpresa durante la scorsa Star Wars Celebration proprio per annunciare la presenza del personaggio nel capitolo finale della Skywalker Saga. Un ritorno che probabilmente ha colto impreparato anche lui, visto ciò che gli aveva confermato George Lucas anni fa.

"Ricordo di avergli chiesto 'È morto, George?' e al tempo mi ha risposto 'Sì, lo è. Assolutamente morto.'" aveva infatti rivelato McDiarmid in un'intervista del 2013 rivangata in questi giorni da USA Today.

L'idea di puntare ancora una volta su Darth Sidious è stata di J.J. Abrams, tornato a concludere la trilogia dopo averla iniziata nel 2015 con Il Risveglio della Forza.

"Se prendi in considerazione i nove film, e fai attenzione al personaggio, non è poi così strano: chi è, di cosa parla, qual è il suo piano finale" ha detto Abrams. "Sarebbe strano il fatto fatto che lui, in una trilogia di trilogie, possa scomparire e non tornare mai più. È inevitabile per ciò che abbiamo fatto."

A dare man forte al regista ci ha pensato anche lo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), che stando ad Abrams è una persona che "vuole davvero assicurarsi di farsi domande e fare le cose per bene." Secondo Abrams e Terrio "ogni generazione ha bisogno di combattere i vecchi demoni che faticano a morire."

Per scoprire il ruolo dell'Imperatore ne L'Ascesa di Skywalker non ci resta che attendere il prossimo 18 dicembre, quando il film debutterà nelle sale italiane. E voi cosa ne pensate? Siete curiosi per il suo ritorno? Fatecelo sapere nei commenti.