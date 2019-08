Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il footage del D23 svela l'elmo di Darth Vader

Il primo trailer ufficiale del film probabilmente non debutterà prima di ottobre, se la Disney proseguirà con quanto fatto per la promozione dei primi due capitoli, ma nel frattempo vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale il prossimo 18 dicembre . Qui potete trovare il teaser ufficiale de L'Ascesa di Skywalker .

Oltre alla breve sequenza con Adam Driver, il video include un nuovo sguardo al resto dei protagonisti tra cui Rey che dice a Finn "E' troppo pericoloso. Devo andare da sola" , frase che sembrerebbe confermare le indiscrezioni secondo cui Rey affronterà una missione per conto suo mentre Poe e Finn saranno impegnati con un'altra impresa.

Purtroppo questo footage della durata di 10 secondi non è ancora stato pubblicato online, e ci sono buone possibilità che non lo sarà a breve, ma grazie a Comicbook.com possiamo riportarvi una descrizione: dopo aver visto l'iconico elmo di Darth Vader ne Il Risveglio della Forza, ecco che questo nuovo filmato mostra Kylo Ren che apre un contenitore dove stava tenendo al sicuro il cimelio appartenuto al Sith che tanto ammira.

Mentre la presentazione dedicata a Disney+ svelava il trailer di The Mandalorian e ufficializzava le serie live-action su Cassian Andor e Obi-Wan, in un altra sede del D23 Expo è stato mostrato agli ospiti un nuovo e breve teaser ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker .

speciale Star Wars: The Rise of Skywalker, l'analisi del primo trailer ufficiale

