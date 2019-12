Star Wars: L'Ascesa di Skywalker firma il secondo incasso di sempre a Natale

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha dominato il box office del giorno di Natale con un incasso globale previsto di oltre $48 milioni, di cui $32 milioni ottenuti nei solo Stati Uniti: si tratta del secondo più grande incasso natalizio domestico dopo quello firmato nel 2015 da Il Risveglio della Forza ($49 milioni).

Dopo un debutto inferiore al capitolo precedente, a Episodio IX ora basta non crollare entro la fine del weekend per tornare alla pari del discusso Gli Ultimi Jedi: con $258 milioni incassati al botteghino domestico, ora L'Ascesa di Skywalker è arrivato a un totale worldwide di $516 milioni in una sola settimana.

Secondo quanto riportato da Forbes, le ultime due volte che il giorno di Natale è caduto di mercoledì - nel 2002 con Il Signore degli Anelli: Le due Torri e nel 2013 con Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (2013) - gli incassi dei giorni successivi sono addirittura aumentati Il capitolo finale della Skywalker Saga dovrebbe dunque superare i $600 milioni entro domani.

Diretto da J.J. Abrams, il capitolo finale della Saga degli Skywalker (di cui è stata annunciata un'edizione home video contenente tutti i 9 film) è attualmente in programmazione anche nelle sale italiane. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker.