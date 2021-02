Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha un finale alternativo? Parla Daisy Ridley

A ormai più di un anno dal suo arrivo nelle sale e ora comodamente disponibile attraverso sia l'home video che la piattaforma digitale Disney+, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non smette di far parlare di sé sia per le sempre accese polemiche dei fan che per alcune indiscrezioni che continuano a trapelare sulla sua lavorazione dietro le quinte.

A mettere a tacere qualsiasi voce riguardante un ipotetico finale alternativo di L'Ascesa di Skywalker in cui alla fine Kylo Ren ritornato a essere Ben Solo sopravviva al termine della storia, ci ha pensato Daisy Ridley nel corso di un'intervista concessa a Sariah Wilson, con quest'ultima che ha riportato la loro conversazione su Twitter: "A tutti i fan di Reylo: Daisy ha detto che gli unici due finali possibili per L'Ascesa di Skywalker erano bacio o non bacio, ha detto che la morte di Ben era l'unica cosa che non è mai cambiata nello script nel corso della lavorazione fin dall'inizio e che non c'era alcuna linea di dialogo nella scena del bacio a parte "Ben" e con Rey che diceva: 'No, no, no, no" appena lui moriva".

In un'ulteriore intervista, la Ridley ha ricordato il suo ultimo giorno di riprese sul set e di come non riuscì a trattenere le lacrime per tutto il giorno seguente: "Quando chiudemmo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker piansi tutto il giorno. Pensavo che mi sarebbe esplosa una vena, perché piansi così tanto... Ovviamente non voglio dire che sia stato un lutto, ma in effetti era come se fossi in lutto per qualcosa. È una sensazione che mi resterà sempre, saremo sempre tutti legatissimi a quell'incredibile avventura".

E voi, da che parte state? Siete tra coloro che hanno odiato Episodio IX o tutto sommato lo ritenete un buon film? Diteci la vostra nei commenti!