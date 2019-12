Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il film in cima alle prevendite del week-end negli USA

Fandango ha reso noto che le prevendite di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker stanno salendo ai vertici per il week-end e stanno procedendo in modo simile a quelle de Gli Ultimi Jedi allo stesso punto del ciclo di vendita di Fandango, oltre il 70% delle sue vendite giornaliere. Il film è pronto a debuttare domani negli USA.

Secondo un sondaggio Fandango su oltre mille spettatori millennial, la società ha scoperto che il 91% si sta preparando a L'Ascesa di Skywalker recuperando Gli Ultimi Jedi mentre l'86% sta facendo lo stesso con Il Risveglio della Forza.

L'83% si sta prendendo una pausa dai social media per evitare qualsiasi spoiler e l'82% sostiene che Star Wars è tra i loro franchise preferiti. Il 73% ha visto tutti i film della saga.



Il viaggio si sta per concludere. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedremo la conclusione di un'era per LucasFilm e per l'intera saga, che proseguirà verso lidi differenti.

"Vedere un film di Star Wars sul grande schermo è una tradizione delle vacanze in famiglia e, secondo il nostro sondaggio, i fan torneranno al cinema più volte nelle prossime settimane per rivedere L'Ascesa di Skywalker" ha dichiarato Erik Davis, direttore editoriale di Fandango.

Tra i membri del cast ritroviamo Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e Domhnall Gleeson.

Nel frattempo è stato rivelato il punteggio di Rotten Tomatoes di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Su Everyeye trovate inoltre la videorecensione del film di J.J. Abrams.