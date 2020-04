Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: il film ha davvero portato l'Equilibrio nella Forza?

Con la fine dell'Imperatore Palpatine e la vittoria finale di Rey in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, i Sith sono stati finalmente eliminati dalla galassia lontana lontana, e questo dovrebbe aver portato l'universo narrativo di Lucasfilm verso l'ambito Equilibrio della Forza.

Nel corso degli anni, è stato detto più volte che "l'unico modo" per inaugurare una nuova era di pace era la distruzione dei Sith, ma la cosa potrebbe non essere tecnicamente vera, almeno secondo una nuova teoria che sta facendo il giro del web in queste ore.

Come fa notare ScreenRant, infatti, i Jedi non si sono dimostrati esattamente innocenti nel corso della loro storia, nonostante le loro convinzioni. Pensate a Darth Vader o alla Guerre dei Cloni, durante le quali divennero dei veri e propri soldati. Quindi la domanda che si pone questa teoria è: distruggere i Sith porterà davvero l'Equilibrio nella Forza, o era solo il primo passo?

Dopo The Rise of Skywalker, Rey è tecnicamente l'ultima Jedi della galassia. Esistono altre persone sensibili alla Forza, come Finn o il famoso bambino di The Last Jedi, tuttavia è Rey la vera erede della via degli Jedi, che però lo stesso Luke Skywalker aveva rinnegato. Secondo ScreenRant il reiterarsi di questi modi di pensare datati non porteranno completo equilibrio nella Forza, e a meno che non si rivalutino le ideologie e le pratiche dei Jedi, la Forza non sarà in pace.

Per la teoria, l'unico modo per stabilizzare definitivamente la Forza è abbandonare i concetti di Luce contro Oscurità in favore di un nuovo credo, dato che la divisione stessa fra Sith e Jedi ha causato il primo squilibrio, e l'estinzione di un solo lato di questa medaglia non è sufficiente per portare stabilità.

