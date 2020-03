Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un estratto mostra gli allenamenti di Adam Driver

Uno dei personaggi sicuramente più riusciti e amati di tutta l'ultima trilogia di Star Wars è Kylo Ren e oggi, grazie a un estratto dall'edizione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, possiamo vedere il lavoro sul set di Adam Driver.

Il video, della durata di poco più di un minuto, ci mostrano l'attore immerso negli allenamenti per formare sia il fisico sia i movimenti di Kylo Ren, con Driver intento a dotare il personaggio di tutta la potenza possibile e di poterlo così formare con una devozione totale. Nel corso del filmato scopriamo anche chi ha guidato Driver lungo tutto il processo, ovvero la coordinatrice degli stunt, Eunice Huthart, che vediamo anche intervistata insieme all'attore.

Come già riportato, l'edizione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà su territorio americano il 17 marzo (digitale) e il 31 marzo (Blu-Ray e Dvd), mentre noi dovremo aspettare l'8 aprile per mettere le mani sul Blu-Ray. Su queste pagine potete visualizzare l'ultimo trailer dell'edizione, facendo attenzione tuttavia agli spoiler (guardatelo solo se avete visto la pellicola, dato che al suo interno si trovano i principali dettagli sul finale).

C'è da dire che il marketing segue leggi davvero particolari, e in questo caso in quel di Disney devono aver deciso di ignorare quella parte di pubblico che ancora non ha visto il film. Del resto, Star Wars è sempre stato un evento mediatico in grado di portare tutti i fan in sala il prima possibile, quindi forse nessuno ne soffrirà più di tanto.

Per altri approfondimenti, vi invitiamo a leggere la teoria che collegherebbe i personaggi di Palpatine e il Baby Yoda di The Mandalorian, oltre al video deepfake che trasporterebbe Kylo Ren e Rey nel contesto di Orgoglio e pregiudizio.