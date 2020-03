In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker c'è un omaggio a Labyrinth di Jim Henson

A quanto pare, tra le ultime chicche a sorpresa scoperte in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ci sarebbe anche un evidente omaggio a Labyrinth, il film fantasy diretto da Jim Henson con protagonisti David Bowie e una giovanissima Jennifer Connelly, nonché uno dei cult più amati degli anni '80.

Sebbene Henson, creatore dei Muppet, non abbia mai lavorato su un film di Star Wars, ha lavorato eccome con George Lucas proprio sul cult uscito nelle sale nel 1986 e a quanto pare, Neal Scanlan, il supervisore agli effetti speciali degli ultimi cinque film di Star Wars usciti in sala - ovvero i tre della nuova trilogia sequel più i due spin-off - ha lavorato anche a Labyrinth nei primi giorni della sua carriera come effettista.

Scanlan ha quindi rivelato che lui e il suo team hanno incluso un omaggio al film di Henson nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, con l'inserimento della creatura Ludo. Per promuovere l'uscita in home video del film, Scanlan ha concesso un'intervista a Yahoo nella quale parla proprio di questa particolarità: "In Labyrinth ho lavorato su Sir Didymus e ricordo di aver assistito alla creazione del personaggio di Ludo, ricordo la sua nascita e dello sguardo di Jim su di lui. Quando è venuto il giorno di mettersi al lavoro su L'Ascesa di Skywalker ho chiesto 'perché non fare una versione di quel personaggio?'. A dire il vero non so nemmeno se sia effettivamente finito nel film, potrebbe essere nel momento del Kijimi bar, ma se qualche fan lo scova e gli ricorda in qualche modo Ludo ha proprio ragione, perché è stato modellato proprio su di lui, nonché si muove con le stesse tecniche, perché quella tecnologia era straordinaria e lo è ancora, a parer mio".

Tempo fa si era parlato di un reboot proprio di Labyrinth.