Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, c'è un errore nel duello fra Rey e Kylo Ren

Un fan dall'occhio particolarmente attento ha individuato un errore durante il duello con la spada laser tra Rey e Kylo Ren, presentato nel teaser di Star Wars IX mostrato alla D23 Expo.

Il filmato promozionale di The Rise of Skywalker ha fatto impazzire i fan e soprattutto ha sollevato molte domande tra la community, con la più grande speculazione scaturita dall'immagine finale del video, che mostra la protagonista della trilogia sequel apparentemente passata al lato oscuro. Eppure c'è un altro momento saliente nel video, quello della battaglia a colpi di spade-laser fra Rey e Kylo Ren.

La scena, ambientata su un relitto che nel video sembra stia affondando a causa di una tempesta di proporzioni epiche, rispecchia in qualche modo il duello finale fra Anakin e Obi-Wan su Mustafar, con giganteschi getti d'acqua al posto delle colate di lava dell'inospitale pianeta sul quale "morì" il primo degli Skywalker. Ma c'è chi non si è fatto ingannare.

Ovviamente, Star Wars: The Rise of Skywalker è ancora sotto i bisturi digitali del reparto effetti speciali, che lo sta ritoccando in vista dell'esordio nei cinema di tutto il mondo previsto per dicembre, ma è interessante cercare di capire per cosa viene usata la CGI nei film: se guardate attentamente il video in calce all'articolo, noterete che durante l'epico combattimento con la spada laser di Rey e Kylo il mantello di Kylo Ren non proietta alcuna ombra sul terreno, mentre le pozzanghere rispecchiano chiaramente quelle dei corpi degli attori.

A quanto pare dunque il mantello di Kylo Ren è figlio del reparto VFX, un po' come fece Zack Snyder con i mantelli del Superman di Henry Cavill e del Batman di Ben Affleck. Recentemente abbiamo scoperto che i Marvel Studios hanno utilizzato un trucco simile con i capelli di Captain Marvel in Avengers: Endgame.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà il 18 dicembre.