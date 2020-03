In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker c'è un cameo della nipote di Alec Guinness

Disney e Lucasfilm hanno sorpreso i fan venerdì scorso quando hanno pubblicato a sorpresa Star Wars: L'Ascesa di Skywalker negli store digitali statunitensi, accorciando i tempi di attesa per i fan della saga durante la pandemia di Coronavirus.

Nel documentario The Skywalker Legacy, che offre uno sguardo dietro le quinte della realizzazione dell'intera saga e anche ovviamente dell'ultimo capitolo nello specifico, vengono rivelati alcuni interessanti retroscena, compresi dei sorprendenti easter-egg.

Nel contenuto speciale viene spiegato che, durante la sequenza all'inizio del film in cui il leader supremo Kylo Ren incontra un gruppo di ufficiali del Primo Ordine, uno di quegli ufficiali è interpretato da nientemeno che Sally Guinness: si tratta della nipote di Alec Guinness, attore britannico vincitore dell'Oscar e primo interprete del maestro Obi-Wan "Ben" Kenobi nella trilogia originale dei film di Star Wars.

Potete vedere Sally nella foto in calce all'articolo, dove è ritratta assieme al regista JJ Abrams al momento della produzione della scena in questione.

Ereditato da Ewan McGregor nella trilogia prequel che ne ha racconta la giovinezza e la scalata verso i ranghi di Maestro all'interno del Consiglio dei Jedi, Obi-Wan tornerà prossimamente con una serie televisiva prodotta da Lucasfilm per il servizio di streaming on demand Disney+. Ad interpretare l'iconico protagonista tornerà ancora una volta McGregor, che tornerà nella parte in una storia che fungerà da ponte tra i tragici eventi de La Vendetta dei Sith e quelli di Una Nuova Speranza, prima storica apparizione di McGuinness nella saga.