Star Wars - L'ascesa di Skywalker, il duello tra Rey e Kylo Ren nel nuovo concept art

Il nuovo concept art di Star Wars - L'Ascesa di Skywalker, mostra Rey e Kylo Ren che duellano su Tatooine. Una lotta che i fan hanno da subito hanno paragonato ad un duello presente in L'Impero colpisce ancora. Alla scrittura di L'Ascesa di Skywalker è stata imputata anche una mancanza di originalità rispetto a quanto già visto nella saga.

Accese discussioni che hanno investito anche Chris Terrio, sceneggiatore dello show:"Kylo dice 'Uccidi il passato' ma ricordate, è il cattivo che lo spiega. 'Uccidi il passato' non è la voce del film. Questo è ciò che direbbero molti dittatori. Sento che se anche Kylo Ren dice 'Uccidi il passato', quello è il suo punto debole. Non vuole affrontare il passato. Non vuole affrontare ciò che ha fatto. Non vuole tradire l'eredità da cui proviene entrando a far parte del Lato Oscuro. Penso anche che Rian probabilmente sarebbe in disaccordo con l'idea che 'Uccidi il passato' sia la voce del regista. Penso che non si scrivano personaggi in questo modo, o scrivi personaggi in una meta-conversazione con un altro film" ha dichiarato Terrio.



E il lavoro di Rian Johnson pare che non abbia intaccato il corso di L'Ascesa di Skywalker:"Ovviamente ascoltiamo la reazione dei fan ma l'obiettivo di questo film non era quello di amalgamare tutte le opinioni dei fan e poi votare su ciò che dovrebbe succedere. Era per andare in una direzione che il pensiero di J.J. potesse portare ad un finale davvero sorprendente e soddisfacente" ha concluso Terrio.

In Star Wars - L'Ascesa di Skywalker il cast è composto da Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley John Boyega, Oscar Isaac e Anthony Daniels.



