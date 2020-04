In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker doveva esserci un MacGuffin totalmente diverso

Dalle pagine del libro The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker sono usciti in queste ore alcuni interessanti nuovi retroscena sul film scritto e diretto da JJ Abrams.

Gran parte della trama del film infatti ruota intorno ai Sith Wayfinders, antichi manufatti oscuri in grado di condurre Kylo Ren e Rey su Exegol, il misterioso pianeta in cui l'Imperatore Palpatine si è stabilito con il suo Ordine Finale: come ricorderete, il primo era nascosto su Mustafar, mentre l'altro giaceva nascosto nei resti della Morte Nera II su Ker Bif.

Nel libro "Art of" appena uscito, il concept designer di oggetti di scena Matthew Savage ha rivelato che le versioni precedenti del capitolo finale della Skywalker Saga presentavano un MacGuffin completamente diverso. Per chi non lo sapesse, il MacGuffin è un termine cinematografico coniato da Alfred Hitchcock che serve ad indicare quello "stratagemma narrativo" che non ha una vera e propria funzione se non quella di innescare la trama: l'esempio più famoso è quello dei soldi rubati in Psycho dello stesso Hitchcock.

Savage ha svelato che per il film di Abrams era stato considerato un "kill switch per tutta la tecnologia del Primo Ordine, costruita da una razza aliena che odiava l'Impero". Non viene esplicitato nel libro, ma il concept designer suggerisce che la razza aliena in questione fosse la stessa a cui appartiene Babu Frik.

Il libro conferma anche che la razza di Frik è stata coinvolta nella costruzione degli Star Destroyer per l'Impero, quindi è probabile che durante quel periodo siano stati schiavizzati, il che spiegherebbe di conseguenza il loro odio per il Primo Ordine.

"Siamo passati da questo MacGuffin, per il quale probabilmente abbiamo fatto venti o trenta modelli di prototipi, ad una sorta di Codex", ha aggiunto Savage. "E dal Codex, siamo passati a qualcos'altro. E poi, alla fine, abbiamo scelto il Sith Wayfinder."

