Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, si doveva dividere il film in due parti?

Ora che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è nelle sale ormai da due settimane abbondanti iniziano ad arrivare alcune considerazioni post-visione, come ad esempio quella che suggerisce la possibilità che il film potesse essere diviso in due parti.

La considerazione non è affatto campata per aria, data la mole di materiale narrativo messo in evidenza nella pellicola e il relativo poco tempo a disposizione per concedere uno sviluppo all'altezza per ogni storyline che si dipana nel corso delle due ore e mezza (scarse) di quest'ultimo episodio della saga degli Skywalker. La divisione dell'ultimo capitolo in due parti ormai è una prassi sempre più comune, basti pensare all'esito in Harry Potter e i doni della morte - Parte 1 e Parte 2, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 e Parte 2, o ancora più recentemente a Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame usciti a un anno di distanza l'uno dall'altro.

Nel corso di un'intervista concessa a Awards Daily, al co-sceneggiatore di Episodio IX Chris Terrio è stato chiesto se a un certo punto si è discusso dell'ipotesi di procedere a una divisione dell'ultimo film in due parti, come negli esempi proposti poco sopra. "Ci sono un sacco di storie nel film, e come scrittore vorresti sempre includere delle scene per far respirare la narrazione. Se ci fosse stato un modo per poterlo fare, dividerlo sarebbe stato il mio sogno". Terrio ha poi proseguito affermando che lui e Abrams "avremmo potuto scrivere di questi personaggi per sempre" poiché "c'era così tanto materiale per le loro backstory che hanno dovuto mettere in disparte".

"Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ma George ha sempre detto che si trattava di nove film. Era quella la misura naturale della saga, quindi dopo alcune piccole discussioni iniziali, non abbiamo mai affrontato questa ipotesi. Certo, come scrittore ti si spezza il cuore a lasciare in sospeso alcune parti della narrazione o tagliarne altre che pensavi potessero dare più profondità al tutto e ai personaggi più cose da fare. Parlando personalmente, e non a nome dello studio, avrei voluto ci fossero una Parte 1 e una Parte 2".

L'ingente mole di materiale narrativo visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker deriva anche dal fatto che il film non è pensato solo per chiudere questa nuova trilogia sequel ma tutti e nove i film della saga iniziata nel lontano 1977. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film, che è già tra i 10 maggiori incassi del 2019.