Star Wars: L'Ascesa di Skywalker domina le classifiche di vendita Blu-Ray

Nonostante le critiche ricevute, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha totalizzato oltre un miliardo di dollari al box-office internazionale e adesso che è arrivato in edizione home video sta dominando anche le classifiche di vendita. Un successo per la Disney e la Lucasfilm.

L'edizione in Blu-Ray della pellicola di J.J. Abrams si trova infatti in testa alle classifiche di vendita su Google Play, come segnalato da Forbes. Inizialmente previsto per un'uscita il 17 marzo 2020, il Blu-Ray di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato messo in vendita il 13 marzo precedente, per venire incontro al pubblico segregato in casa a causa dell'attuale pandemia da Coronavirus. L'ultimo film della saga ha battuto la concorrenza di altre uscite in home video come Bad Boys For Life e Sonic - Il film; risultati opposti invece per Birds of Prey, il cui prezzo di noleggio in streaming è calato drasticamente dopo poche settimane a causa del basso riscontro di pubblico. Di seguito tutte le classifiche nel dettaglio alcune delle quali vedono in testa il film di Abrams.

Nel corso dell'anno, il nuovo servizio streaming che ha debuttato nel nostro paese il 24 marzo scorso. Diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile anche attraverso prestigiosa edizione 4K UHD che include anche un libro da collezione e diversi contenuti bonus esclusivi. Nei mesi scorsi, inoltre, è stato svelato l'arrivo di un confetto contenente l'intera Skywalker Saga che dovrebbe debuttare il 4 maggio 2020 negli store digitali.Per il dettaglio delle classifiche di vendita vi rimandiamo al sito di Forbes