Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un deluso Domhnall Gleeson svela cosa ne pensa del film

Nel corso di una recente intervista promozionale Domhnall Gleeson, interprete del generale Hux nel controverso Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ha parlato del destino del suo personaggio.

Sebbene sembri essere fedele al Primo Ordine fino alla fine, il Generale Hux si rivela invece una spia della Resistenza all'interno del regime fascista quando salva Finn, Poe e Chewbacca dall'esecuzione. Solo poco dopo, però, viene scoperto e giustiziato.

A questo proposito, Gleeson ha espresso un po' di delusione e ha dichiarato: "Sarebbe stato bello rimanere un po' più a lungo, sicuramente", ha detto in una recente intervista telefonica. "Sarebbe stato bello vedere un po' di più questo suo ruolo da spia, ma J.J. Abrams è uno che sa quello che fa, e ho sentito una specie di rantolo al cinema quando è successo, quindi credo che avesse ragione lui."

L'attore ha anche elogiato il lavoro del collega Richard E. Grant, che interpreta colui che lo uccide: "Sono stato un fan del lavoro di Richard per molto, molto, molto tempo. Quindi, se devi essere ucciso da qualcuno, ci sono molte persone peggiori di lui dalle quali farsi uccidere."

Infine, Gleeson si è schierato totalmente dalla parte di JJ Abrams: “Penso che il film sia quello che il film doveva essere. Ci sono sempre cose che vorresti vedere di più, ma non puoi avere un film di 17 ore, per lo meno è quello che mi è stato detto. Apparentemente non è permesso, quindi sono stato contento di quello che c'era."

