Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutta a sorpresa negli store digitali degli Stati Uniti

Dopo aver anticipato l'arrivo di Frozen 2 su Disney+ di ben 3 mesi, la Disney ha pubblicato a sorpresa Star Wars: L'Ascesa di Skywalker negli store digitali americani con tre giorni di anticipo.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, infatti, il capitolo finale della Skywalker Saga (il cui debutto in digitale era previsto per il 17 marzo) è ora disponibile oltreoceano nei cataloghi di iTunes, Vudu, Xfinity e FandangoNOW.

Al momento purtroppo non ci sono notizie per un eventuale anticipo dell'uscita del film anche in Italia, dove l'edizione home video è attesa nei negozi per il prossimo aprile. Nel corso dell'anno Episodio IX verrà pubblicato anche su Disney+, il nuovo servizio streaming pronto a debuttare nel nostro paese il 24 marzo, e dunque la Casa di Topolino potrebbe decidere di renderlo disponibile nel catalogo in anticipo come già fatto con il film d'animazione.

Diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile anche attraverso prestigiosa edizione 4K UHD che include anche un libro da collezione e diversi contenuti bonus esclusivi. Nei mesi scorsi, inoltre, è stato svelato l'arrivo di un confetto contenente l'intera Skywalker Saga.

Per altri approfondimenti su Episodio IX, vi rimandiamo ai dettagli di un'importante scena eliminata di Kylo Ren e alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.