Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutta sopra al milione in Italia

Grande partenza nel mercato italiano per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, terzo capitolo della trilogia sequel della saga Lucasfilm nonché ultimo exploit della storia degli Skywalker ideata da George Lucas.

Nella giornata d'esordio di mercoledì 18 dicembre, il film di JJ Abrams ha superato tutti gli altri film in programmazione con un debutto in testa alla classifica: i numeri di partenza indicano 1,1 milioni di euro, la cifra più bassa della nuova trilogia ma comunque un ottimo primo passo al botteghino, in attesa dei numeri che arriveranno dal Nord-America e dal resto del mondo.

Ricordiamo che Il Risveglio della Forza, che all'epoca sarebbe diventato il primo film, dopo Titanic e Avatar, a superare i 2 miliardi di incasso, quattro anni fa partì con ben 1,8 milioni di euro il primo giorno, allungando a 8,4 milioni sui cinque giorni e chiudendo ad un totale italiano di 25,5 milioni di euro (2,068 miliardi nel mondo). Come nel resto del mondo anche in Italia Gli Ultimi Jedi segnò un calo, scendendo a 1,3 milioni sul primo giorno, a 5,9 milioni sui primi cinque giorni e a 15,1 milioni totali (1,332 miliardi a livello internazionale).

L'arrivo del film Disney relega al secondo posto Il Primo Natale, che ha incassato altri 297mila euro portando il proprio totale a 4,1 milioni di euro, e al terzo posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, che grazie ad altri 93mila euro sale a 15,2 milioni di euro.

