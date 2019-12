Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley spiega perché non farà selfie coi fan

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sta per arrivare nelle sale e i fan sono in trepidazione, sia per il film che per i protagonisti che calcheranno i red carpet delle anteprime mondiali. Tuttavia Daisy Ridley ha precisato un particolare molto importante per quanto concerne la sua privacy, alla quale ha confermato di fare molta più attenzione.

In un'intervista rilasciata al Times, Daisy Ridley ha spiegato di non essere troppo entusiasta di concedere selfie a destra e a manca:"Di solito dico ai fan 'Mi dispiace davvero, non oggi'. Non sono una grande appassionata di foto e non voglio che tutti sappiano immediatamente dove sono. So che le persone condividono immediatamente i loro selfie, quindi sono molto consapevole consapevole sulla privacy in questo modo".



Qualche concessione in più quando si tratta di fan molto giovani:"Con i bambini si, non lo pubblicheranno subito da qualche parte". Ovviamente si parla molto di Dark Rey e Daisy Ridley ha parlato dell'esperienza sul set, nonostante non possa rivelare molto:"Devo dire che è stato divertente interpretare la versione migliore di qualcuno e poi la peggiore. Trovo sia una cosa incredibile da fare come attrice, ma non possiamo farlo spesso...Mi sono sentita molto bene. Purtroppo è il massimo che posso dire".

Daisy Ridley ha inoltre confessato una scena che l'ha emozionata molto:"C'è stata una scena che mi ha toccata molto. Era il nostro ultimo giorno di riprese in Giordania e la luce naturale stava svanendo. Ed è stato così emozionante. Era solo una breve scena, abbiamo girato molto velocemente, ma la troupe è stata scossa in un modo in cui non avevo mai visto prima. E ho pensato 'Mio Dio, se questa è la reazione immediata delle persone quando la scena non è nemmeno pronta, immagina come sarà vederla nel film, con la colonna sonora di John Williams e tutto il resto'".

L'avventura de L'Ascesa di Skywalker è stata raccontata giorni fa dagli stessi protagonisti. La loro unione e la forza dell'amicizia si evince dall'ultimo spot del film, che sarà nelle sale tra pochi giorni.