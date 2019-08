Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley sulle speculazioni riguardo Rey

Il nuovo trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene diverse sorprese, tra cui le immagini che ritraggono Rey che sembra indossare un abbigliamento simile a quello dei Sith. Da quando il trailer è iniziato a circolare al D23 Expo lo scorso fine settimana, i fan hanno iniziato a speculare sul contesto che potrebbe avere nel film.

In una recente intervista con Yahoo!, a Daisy Ridley è stato chiesto se la versione 'Dark Rey' fosse solo un diversivo:"Le prove sono sullo schermo. Prendile come preferisci ma non c'è fumo senza arrosto".

Non mancano certo le teorie su quello che 'Dark Rey' potrebbe significare per L'Ascesa di Skywalker, dall'essere un possibile clone oppure realmente Rey, passata al Lato Oscuro.



"Aspettate e vedrete cos'hanno fatto J.J. e il co-sceneggiatore Chris Terrio" ha proseguito Daisy Ridley "Trovo davvero impressionante il modo in cui l'hanno concluso e, si spera, con un finale appropriato".

Certamente l'eventuale passaggio di Rey al Lato Oscuro provocherebbe tantissime e disparate reazioni, sia negative che positive, ma per saperne di più dovremo aspettare qualche mese, visto che il film che chiuderà la nuova trilogia uscirà nelle sale a dicembre.

Nel frattempo non mancano interviste e materiale diffuso, così come messaggi di ricordo, come quello di Billie Lourd, che postato un ricordo di Carrie Fisher, storica interprete della principessa Leia nella saga creata da George Lucas.