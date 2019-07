Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley critica gli hater

Daisy Ridley ha fatto il suo debutto nella saga di Star Wars con il primo episodio della nuova trilogia, Il risveglio della Forza, diventando una figura centrale nell'economia delle nuove avventure del franchise. Elogi ma anche critiche dagli hater comparse sul web in questi anni. Tanto che la stessa attrice preferì disattivare l'account social.

Daisy Ridley è uscita da quel mondo ma ha dimostrato di essere pienamente consapevole dell'atmosfera tossica che s'insinua ancora oggi sui social. L'attrice ha rivelato di recente quanto sia scoraggiante vedere il duro lavoro di tutte le persone coinvolte nel portare a termine la saga finire completamente nel cestino dei social media.

"Credo sia bello che le persone possano esprimere le loro opinioni ma questo è il lavoro di persone, persone che hanno lavorato davvero, molto duramente su quella cosa. Penso che esista un modo per instaurare una discussione che non sia così crudele".



Daisy Ridley si è dimostrata molto sulla difensiva, per quanto concerne i film di Star Wars da lei girati, eppure non ritiene che quei prodotti debbano essere immuni dalle critiche, comprendendo la reazione crudele dei fan in quanto causata dalla passione per il franchise.

"Non ero sopresa, no" ha dichiarato l'attrice in riferimento alle critiche a Gli ultimi Jedi "Tutti avranno un'opinione su internet ma penso anche che sia giusto, che esiste la libertà d'espressione ma una persona non può imporre come dovrebbe essere un film".

Secondo la star il prossimo film, L'Ascesa di Skywalker, sarà molto soddisfacente per i fan; l'attrice è rimasta in lacrime dopo l'ultima scena girata sul set.