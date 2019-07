Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley in lacrime per la sua ultima scena sul set

Parecchio tempo fa, all'annuncio ufficiale della fine delle riprese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, era stata condivisa da John Boyega un'immagine in cui lui, Daisy Ridley e Oscar Isaac si abbracciavano sul set. Ora l'attrice ha raccontato i retroscena di quell'evento.

Nel corso della trasmissione PeopleTV’s Couch Surfing, la Ridley si è ritrovata a ricostruire quel particolare momento della sua carriera e vita: "Sinceramente non riesco a ricordarlo nitidamente. Mi ricordo che J.J. ha fatto un discorso e mi sono ricordata di un paio di cose che aveva detto, tipo di come fossi sempre puntuale, il che l'ho apprezzato molto. E poi mi ha passato il microfono e io sono stata l'ultima persona a terminare le riprese. Era la mia ultima scena e in questa sto piangendo... è stato incredibilmente drammatico".

Come sappiamo, il nono film della saga non solo concluderà le vicende che legano i personaggi di Rey, Finn e Poe, ma anche tutta la saga degli Skywalker, cominciata nel 1977 con il primo Star Wars di George Lucas.

"Letteralmente non riesco a ricordare cosa dissi - la Ridley parla del momento dell'abbraccio con i colleghi - Ho abbracciato una marea di persone e poi sono salita in macchina e ho guardato fuori dal finestrino, come fossi in un videoclip musicale: le lacrime mi scendevano dagli occhi, una mano al finestrino, pensando ai giorni appena passati".

In precedenza l'attrice aveva accennato alla grande battaglia tra il suo personaggio e quello di Kylo Ren, intepretato da Adam Driver, definendola "epica": "Penso che abbiamo fatto un gran lavoro con tutte le relazioni personali. Tra le amicizie divertenti, e con questo strano rapporto tra Kylo e Rey... Inoltre abbiamo una grande battaglia! Una grande battaglia. E sono davvero contenta che Vanity Fair ne abbia mostrato un po'. [...] Era novembre, ci veniva buttata tutta quest'acqua addosso (ma non mi lamenterò per il freddo, non lo farò!), è stata una cosa molto adrenalinica. Ci sembrò epica, sembrò epica già quando la girammo".

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker approderà nelle sale italiane il 16 dicembre 2019. Recentemente sono state rivelate le prime immagini dei Sith Trooper.