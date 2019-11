Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley sui genitori di Rey e i suoi poteri

La questione della vera identità dei genitori di Rey è qualcosa che i fan della saga di Star Wars sperano verrà risolta ne L'Ascesa di Skywalker, nono e ultimo capitolo della saga degli Skywalker.

Parlando con Entertainment Weekly Daisy Ridley, interprete della protagonista, ha lasciato intendere che ci sono ancora cose da scoprire in merito alla faccenda, anche dopo il colpo del scena imbastito nel precedente Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, scritto e diretto da Rian Johnson.

"Rey non fa ciò che gli altri le dicono di fare. Ha sviluppato certe competenze dall'ultima volta che l'abbiamo vista, ma fiducioso non è una parola che userei per descriverla. Ha decisamente più controllo e può fare nuove cose, ma è vulnerabile e ancora molto insicura su tutto."

Parte del viaggio di Rey consiste nel risolvere il mistero della sua identità. Kylo Ren le ha rivelato in The Last Jedi che i genitori di Rey sono morti, e che erano degli inutili commercianti che l'hanno venduta per denaro. Sarà vero?

"La questione dei genitori è rimasta irrisolta, sia per Rey che per il pubblico" ha aggiunto la Ridley. "È qualcosa che sta ancora cercando di capire - da dove viene?". Per quanto riguarda le parole di Kylo Ren, l'attrice ha dichiarato: "Non è che lei non ci creda, ma sente che c'è di più in quella storia. E ha bisogno di capire cosa è successo prima in modo da poter capire cosa fare dopo ..."

Per altri approfondimenti guardate il nuovo teaser e il nuovo poster di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker.