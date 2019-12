Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, cosa è sopravvissuto della sceneggiatura di Trevorrow

Come sappiamo, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - quando questo non era ancora il titolo ufficiale - era stato affidato originariamente nelle mani dello sceneggiatore e regista Colin Trevorrow, poi uscito dal progetto per divergenze creative con il film consegnato nuovamente a J.J. Abrams. Ma quanto dello script di Trevorrow è sopravvissuto?

Nel corso di una recente chiacchierata con The Wrap, Chris Terrio - co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker insieme ad Abrams - ha rivelato se del vecchio script consegnato da Trevorrow alla Lucasfilm sia sopravvissuto qualcosa e che cosa nello specifico. "Siamo entrambi molto superstiziosi con l'idea di iniziare con del materiale che poteva portarci in una direzione diversa da quella che avremmo naturalmente scelto. Quindi non siamo partiti dallo script precedente. Potrebbero esserci alcuni elementi che abbiamo usato e che erano inclusi anche nello script originale, anche se noi non ne eravamo a conoscenza. La Writers Guild of America ha delle regole precise su questo genere di questioni". Chris Terrio qui fa riferimento alla paternità dello script finale che è da attribuirsi ai soli J.J. Abrams e allo stesso Terrio, se Trevorrow non compare nei crediti finali del film in qualità di co-sceneggiatore è perché la percentuale di quanto scritto da lui e possibilmente finita nello script finale non era sufficiente a fargli avere un posto nel team.

Terrio ha quindi aggiunto: "Non abbiamo avuto una sorta di cattiva relazione con lo script di Colin. Semplicemente non siamo partiti dalla sua versione. Non c'è nessun intrigo al riguardo, nulla del genere".

Lo stesso Trevorrow qualche settimana fa aveva rivelato che nel suo script originale - poi scartato dalla Lucasfilm - non era previsto il ritorno dell'Imperatore Palpatine come villain principale dell'episodio: "Non l'ho mai preso in considerazione". L'idea di riportare in vita Palpatine è stata infatti di Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan.

Siete soddisfatti della sceneggiatura infine approvata e scritta da Abrams e Terrio per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker? Ditecelo nei commenti. Bisogna però tenere a mente che il film non è pensato solo per chiudere questa nuova trilogia sequel ma tutti e nove i film della saga iniziata nel lontano 1977. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker, che è già tra i 10 maggiori incassi del 2019 (anche se potrebbe chiudere a fine corsa dietro Gli Ultmi Jedi).