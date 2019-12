Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, cosa significa la spada laser gialla di Rey?

Nel corso dei nove episodi della Skywalker Saga abbiamo visto un bel po' di spade laser di colori diversi: verdi, blu, rosse, viola... Una spada laser gialla, però, non si era mai vista. C'è un significato particolare, allora, dietro quella utilizzata da Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

I motivi della scelta del personaggio di Daisy Ridley di costruirne una tutta per sé è lampante: nell'ottica della chiusura definitiva di un ciclo, seppellire le spade laser di Luke e Leia sotto le macerie della casa degli zii di Luke ha sicuramente senso.

Ma perché il giallo? Una spiegazione potrebbe essere questa: secondo il canone, le spade laser gialle erano utilizzate dalle guardie che difendevano il tempio Jedi su Coruscant, e che s'impegnarono a difendere la pace durante la Guerra dei Cloni. Sembra plausibile, dunque, che Rey abbia scelto il colore giallo per la sua spada in modo da omaggiare non solo gli Jedi più celebri, ma anche migliaia di cavalieri i cui nomi sono andati perduti nel mare magnum della storia. E poi, insomma, i colori a disposizione non sono certo infiniti!

