Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, cosa distruggono Kylo Ren e Rey nel trailer?

Oltre ai dettagli sul pianeta Kijimi, una nuova ambientazione innevata che vedremo in Star Wars IX, il nuovo trailer del film di J.J. Abrams c'è anche una particolare sequenza tanto entusiasmante da vedere quanto misteriosa.

Stiamo parlando del momento in cui Rey e Kylo Ren, armati delle rispettive spade laser, distruggono quella che sembrerebbe essere una statua: ma chi raffigura quella scultura?

L'indizio più grande è rappresentato dalla stanza in cui si svolge la scena, che appare identica ad una delle camere mediche imperiali usate da Darth Vader in Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora. E, secondo il sito The Star Wars Show, la statua distrutta raffigurerebbe proprio Darth Vader, nonno del personaggio di Adam Driver (che, chissà, potrebbe anche tornare nell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker).

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo. Il film è la terza puntata della trilogia sequel di Star Wars, dopo The Force Awakens di JJ Abrams e The Last Jedi di Rian Johnson. È anche l'episodio finale della saga degli Skywalker iniziata nel 1977, e includerà nel cast Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Domnhall Gleason, Richard E. Grant, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.

Il franchise proseguirà su Disney+ con le serie tv già annunciate The Mandalorian, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, mentre per la sala cinematografica sono in sviluppo ben due nuove trilogie, una creata da David Benioff e DB Weiss e un'altra sviluppata da Rian Johnson, nonché un film prodotto da Kevin Feige.