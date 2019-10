Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermato il ritorno di Wedge Antilles!

Per altre notizie sul mondo di Star Wars, vi rimandiamo allo spettacolare trailer finale di The Mandalorian .

"Cosa significa che Poe Dameron si è fatto vedere all'ultimo minuto? Non è il capo della Squadriglia Nera?"

"Lo so che stai mentendo" rispose Snap. "Ero uno studente terribile."

"Come sta Poe?" chiese Wedge. "Era uno dei miei studenti migliori. A parte te ovviamente."

All'interno del libro, intitolato Star Wars: Resistance Reborn, a sorpresa viene anche rivelata una novità: scopriamo infatti che Snap Wexley , il pilota della Resistenza interpretato da Greg Grunberg di cui è stato già confermato il ritorno , è in realtà il figlio adottivo di Wedge. Non solo, Wedge ha addestrato sia lui che... Poe Dameron !

L'immagine che trovate in calce alla notizia, infatti, offre un primo sguardo al ritorno del personaggio che ha fatto il suo esordio nella trilogia originale di Guerre Stellari.

Denis Lawson riprenderà i panni del pilota ribelle Wedge Antilles in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker , come rivelato dalla splendida copertina del libro prequel del film diretto da J.J. Abrams.

