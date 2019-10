Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, confermato un dettaglio sulla maschera di Kylo Ren

Con l'uscita di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sempre più vicina, il merchandise ufficiale per il film di J.J. Abrams messo in vendita da Disney e Lucasfilm sta iniziando a svelare alcuni dettagli secondari sul capitolo finale della lunga saga degli Skywalker.

Nello specifico, l'informazione inedita riguarda Kylo Ren e la sua iconica maschera.

Fin da Episodio VII: Il Risveglio della Forza i fan hanno ipotizzato che Kylo Ren abbia reclutato i Cavalieri di Ren, che a loro volta furono addestrati dal maestro Jedi Luke Skywalker, ma secondo la descrizione ufficiale della Ultimate Star Wars Edition della maschera sarebbe accaduto l'esatto contrario.

"L'elmetto di Kylo Ren è progettato nello stile dei Cavalieri di Ren, e ricorda anche la famigerata maschera di suo nonno, Darth Vader, che collega Kylo Ren al lato oscuro della sua eredità di famiglia. L'elmetto nasconde la sua precedente identità di Ben Solo (oscurandone la voce per renderla più minacciosa) e serve ad intimidire sia i suoi nemici che i suoi subordinati nel Primo Ordine".

Insomma, queste parole non lasciano spazio a dubbi: i Cavalieri di Ren esistevano prima di Kylo/Ben, che si è ispirato in larga parte a loro per fabbricare la sua maschera. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a dicembre 2019. Il film è scritto e diretto da J.J. Abrams e vedrà il ritorno di Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega e Mark Hamill.

Per altri approfondimenti guardate il nuovo banner promozionale di Star Wars IX e la data per il nuovo trailer.