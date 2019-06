Il titolo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conferma una teoria dei fan?

Cosa significa il titolo del nuovo Star Wars? Di quale Skywalker si parla? E, soprattutto, ci si riferisce davvero ad un solo Skywalker? La risposta potrebbe trovarsi in una teoria che circola da un po' di tempo nell'ambiente, e che sembrerebbe trovare una possibile conferma proprio nel titolo di Episodio IX.

Già da un po', infatti, alcuni fan avevano ipotizzato che, con il declino definitivo dell'ordine Jedi, il titolo potesse venire abbandonato per far spazio a qualcosa di nuovo, che proiettasse verso un avvenire luminoso coloro che utilizzano la Forza (e, quindi, la saga intera).

Secondo questa teoria, il nome Skywalker potrebbe dunque diventare il titolo 'erede' di quello Jedi, e l'adattamento giapponese di Rise of Skywalker potrebbe aver dato conferme in tal senso. In Giappone, infatti, il titolo del nuovo episodio è stato tradotto come L'Alba di Skywalker, termine che lascia intendere più nello specifico rispetto a quello italiano e quello americano la nascita di qualcosa di nuovo.

Skywalker is the new Jedi, dunque? L'ipotesi sembra plausibile, soprattutto in ottica nuova trilogia: è stato più volte dichiarato, infatti, che i prossimi film di Star Wars si lasceranno dietro gli storici personaggi per presentarci un universo completamente rinnovato. Quale modo migliore per mantenere un legame ideologico con i valori su cui è costruita la saga?

In questo modo, inoltre, verrebbe risolta anche la questione del cognome di Rey: la ragazza, capace di utilizzare la Forza, potrebbe legittimamente fregiarsi del titolo e diventare ufficialmente una Skywalker, nonostante la possibile mancanza di legami di parentela con Luke e consanguinei.

A proposito di Luke, Mark Hamill ha dichiarato di non voler più essere Luke Skywalker dopo il prossimo film. C'è chi non ne può più e chi, invece, pagherebbe per far parte dell'universo creato da George Lucas: si tratta di Jon Hamm, che si è dichiarato piuttosto contrariato per non aver mai partecipato ad uno Star Wars.