Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio svela un problema posto da Gli Ultimi Jedi

Durante una recente intervista con Awards Daily, il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Chris Terrio ha spiegato perché il finale de Gli Ultimi Jedi ha portato al ritorno dell'Imperatore Palpatine.

"Kathy Kennedy e Michelle Rejwan avevano un piano ben preciso per il finale" ha detto Terrio. "Avevano un piano sui punti cardine da andare a toccare con la narrazione. Ma ci hanno dato anche molta libertà."

A quanto pare, la scelta di puntare sul personaggio di Ian McDiarmid è stata presa per via dell'arco narrativo di Kylo Ren, il cui percorso doveva concludersi con la sua redenzione.

"Sapevamo che dovevamo andare verso un percorso di redenzione per Kylo Ren, il figlio di Han e Leia" ha spiegato lo sceneggiatore. "Sapevamo che era la cosa giusta da fare fin dall'inizio, quando J.J. ha creato il personaggio in Episodio VII, dove lottava contro qualcosa più grande di lui prendendo delle scelte sbagliate lungo la strada. Io e J.J.volevamo trovare un modo per portarlo alla redenzione, e questo è stato reso più complicato dalla fine di Episodio VII, a causa della morte di Snoke. Il più cattivo della galassia in quel momento sembrava Kylo Ren."

Terrio ha poi aggiunto: "C'era bisogno di un antagonista che potesse affrontare i buoni, e così abbiamo pensato a una fonte di malvagità che avesse organizzato tutto fin dall'inizio. La fonte del male delle galassia è questo spirito oscuro che brama la sua vendetta e si prende il suo tempo. In questa versione, l'entità conosciuta come Palpatine - il suo corpo è morto ne Il Ritorno dello Jedi - è paziente e aspetta da tempo. Si è nascosto aspettando l'occasione per ristabilire il suo totale dominio."

Di recente lo sceneggiatore ha anche parlato della possibilità di dividere L'Ascesa di Skywalker in due parti. Nel frattempo, Episodio IX prosegue la sua corsa al box office con un passo simile a quello del suo predecessore: il film è già entrato nella top 10 dei maggiori incassi del 2019.