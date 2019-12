Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio: 'Non volevamo mettere da parte Rose Tico'

Molti fan sono rimasti delusi dal poco spazio riservato a Rose Tico in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, tanto che il regista John M. Chu si è addirittura proposto per dirigere una serie Disney+ con protagonista Kelly Marie Tran. Rispondendo alle critiche, però, il co-sceneggiatore Chris Terrio ha spiegato che la loro è stata una scelta obbligata.

"Prima di tutto, io e J.J. adoriamo Kelly Marie Tran" ha detto Terrio durante una recente intervista con Awards Daily. "Una delle ragioni per cui Rose è apparsa in meno scene di quelle che avremmo voluto ha a che fare con le difficoltà di utilizzare il footage di Carrie Fisher. Volevamo che Rose fosse uno dei punti di riferimento per la base ribella insieme a Leia. Non potevamo lasciare Leia alla base senza nessuno dei personaggi che più amavamo, così abbiamo fatto collaborare Rose e Leia. Procedendo con la realizzazione del film, per, alcune scene di Rose e Leia non rispettavano gli standard del fotorealismo che speravamo di ottenere. Purtroppo quelle scene sono state tagliate."

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: "L'ultima cosa che volevamo fare era mettere da parte Rose deliberatamente. Adoriamo il personaggio, e adoriamo Kelly - tanto che l'abbiamo legata alla nostra persone preferita di questa galassia, il Generale Leia."

Diretto da J.J. Abrams, Episodio IX è attualmente in programmazione nelle sale italiane: per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.